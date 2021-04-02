Обнаружено космическое излучение неизвестной природы

Огромный комплекс телескопов в Тибете обнаружил первые свидетельства распространения гамма-лучей сверхвысоких энергий через Млечный Путь. Их источником являются неизвестные звездные ускорители естественного происхождения, которые вращаются вокруг галактики в течение миллионов лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Фото: HEASARC / LAMBDA / NASA / GFSC HEASARC / LAMBDA / NASA / GFSC

Ученые зафиксировали 23 события космического гамма-излучения, при этом энергия одного из них побила мировой рекорд и составила почти один петаэлектронвольт. Это на три порядка больше, чем энергия любого другого известного гамма-излучения, вызванного космическими лучами, или частиц, разогнанных в ускорительных лабораториях.