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Обнаружено космическое излучение неизвестной природы

Lenta.ruиещё 1
27 минут назад
Огромный комплекс телескопов в Тибете обнаружил первые свидетельства распространения гамма-лучей сверхвысоких энергий через Млечный Путь. Их источником являются неизвестные звездные ускорители естественного происхождения, которые вращаются вокруг галактики в течение миллионов лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.
Обнаружено космическое излучение неизвестной природы
Фото: HEASARC / LAMBDA / NASA / GFSCHEASARC / LAMBDA / NASA / GFSC
Ученые зафиксировали 23 события космического гамма-излучения, при этом энергия одного из них побила мировой рекорд и составила почти один петаэлектронвольт. Это на три порядка больше, чем энергия любого другого известного гамма-излучения, вызванного космическими лучами, или частиц, разогнанных в ускорительных лабораториях.
Гамма-лучи высокой энергии производятся благодаря ядерному взаимодействию между космическими лучами высокой энергии, испускаемыми мощными галактическими источниками , и межзвездным газом в галактике Млечный Путь. Космические лучи порождаются загадочными певатронами (PeVatrons), которые могут представлять собой вспышки сверхновых, области звездообразования или сверхмассивную черную дыру в центре галактики. Однако до сих пор не было найдено ни одного активного певатрона, хотя открытие впервые указывает на их существование.
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