Онколог заявил о высокой опасности колбасы

50 граммов сырокопченого сервелата по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет. Этот продукт вреден для организма , но разовое его употребление не приведет к серьезным последствиям для организма. А вот длительное и постоянное увлечение копченной колбасой и прочими изделиями из красного мяса может увеличить риск развития онкологических заболеваний и летального исхода, рассказал агентству "Прайм" главный онколог "СМ-Клиника", д. м. н., профессор Александр Серяков

"Самой опасной с точки зрения канцерогенности является копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, ещё одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения", — объяснил врач.

Среди ученых есть мнение, что красное мясо содержит вещества, которые повышают риск развития раковых клеток. По классификации канцерогенных продуктов, предложенной Международным агентством по изучению рака, красное мясо с большой вероятностью провоцирует развитие рака (группа 2А), сказал Серяков.

Переработанное мясо — сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы — официально относится к канцерогенам первой группы, согласно упомянутой классификации.

"По данным исследований, ежедневное употребление 50 граммов таких переработанных продуктов повышает риск развития рака толстой кишки на 18%", — подчеркивает он.

Усугубляет ситуацию процесс приготовления мяса. Основным фактором опасности являются мясные продукты, которые подверглись любой обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса — термическая обработка, копчение, консервация, соление.

"Так, колбаса содержит добавленные в качестве фиксатора окраски нитрит натрия или нитрит калия — они придают ей привычный нам розовый цвет, и они же помогают предотвратить развитие в колбасе смертельно опасных возбудителей ботулизма. Однако, попадая в кишечник человека, эти вещества могут превращаться там в канцерогенные нитрозамины", — отметил Серяков.

К другим опасным продуктам относятся шпроты, печенье, вафли и другие кондитерские изделия, сладкая газировка, алкоголь, чипсы, маргарин, майонез, соусы, рафинированный сахар, попкорн, консервированные овощи и фрукты, искусственные подсластители, генномодифицированные продукты. Однако утверждать, что эти продукты вреднее сигарет, нельзя — все зависит от количества, заключил онколог.