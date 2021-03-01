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Самого древнего титанозавра обнаружили в Южной Америке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Самого древнего титанозавра обнаружили в Южной Америке
Фото: ТАСС
В Патагонии палеонтологи обнаружили самого древнего в мире титанозавра — растительноядного динозавра. Он был найден к юго-востоку от аргентинского Неукена и получил название Ninjatitan zapatai.
Животное достигало 20 метров в длину, а возраст обнаруженных костей — около 140 млн лет — это дает основание говорить, что титанозавры зародились в начале мелового периода, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.
Останки животного были найдены впервые еще в 2014 году, когда техник Джонатан Арока обнаружил его лопатку — после этого начались раскопки. Затем палеонтологи обнаружили три позвонка и несколько костей задних ног; часть бедренной кости и малоберцую кость.

«До этого мы знали, что это зауропод (большая группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых — прим. ВЗГЛЯД), но при детальном изучении филогенетических отношений этого животного с другими известными видами мы поняли, что оно принадлежит к группе титанозавров», — рассказал исследователь Хуан Игнасио Канале.

До сих пор ученым были известны титанозавры возрастом не более 120 млн лет. Находка в Патагонии укрепила идею о том, что эти животные появились на древнем суперконтиненте Гондвана, отмечается в сообщении.
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Наука , Наука и техника , Аргентина , Неукен , Патагония , Южный
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