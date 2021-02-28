Умер один из первых программистов СССР Иосиф Романовский

Заслуженный деятель науки РФ , один из первых программистов в СССР, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Иосиф Романовский умер на 86 году жизни. Информацию о смерти ученого ТАСС подтвердили в пресс-службе университета.

"Университет выражает свои соболезнования родным и близким Иосифа Владимировича", — сказали в пресс-службе.

Романовский с 1970 года был профессором кафедры исследования операций СПбГУ, в создании которой он принимал участие. Как сообщается в группе " ВКонтакте " студсовета математико-механического факультета СПбГУ, математик умер из-за осложнений от коронавируса.

Ученый родился в 1935 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны вместе с семьей эвакуировался из блокадного города в Свердловск. В 1953-1957 году учился на математико-механическом факультете Ленинградского государственного университета. В 1971 году ему было присвоено звание профессора. В 2002 году Романовский получил звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации". Ученый написал более 160 научных и учебно-методических работ.