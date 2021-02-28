Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Антарктиде откололся айсберг размером с Петербург 

Ferra.ru и ещё 21 12 часов назад
Гигантский айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды
Фото: Lenta.ru
От шельфового ледника Бранта в Западной Антарктиде откололся айсберг, по размерам сопоставимый с Санкт-Петербургом.
Как пишет Naked Science, площадь айсберга составляет 1270 квадратных километров, а толщина — 150 метров. Трещина в леднике образовалась в ноябре 2020 года. В январе она начала увеличиваться на километр в день. Трещина появилась недалеко от британской полярной исследовательской станции Халли. Правда, там сейчас нет людей.
Учёные отметили, что такие отколы — совершенно нормальный процесс. Но настолько крупные происходят довольно редко. Подобные события могут ускорить передвижение внутренних льдов в море и привести к повышению уровня Мирового океана.
В последний раз такой откол на шельфовом леднике Бранта произошёл в 1971 году.
Видео дня. «Обещал пиар и кинул»: экс-солистку группы «Пропаганда» обманули на 350 тысяч рублей
Ferra.ru: последние новости
Учёные предсказали климатические изменения в Европе Учёные предсказали климатические изменения в Европе Учёные смоделировали на суперкомпьютере возникновение 4000 вселенных Учёные смоделировали на суперкомпьютере возникновение 4000 вселенных У Земли появится цифровой близнец У Земли появится цифровой близнец
Наука , Айсберг в Антарктиде , Санкт-Петербург , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
00:26
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
Происшествия
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
00:21
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
00:17
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
В мире Происшествия
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
00:18
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
Происшествия
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
00:59
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
Происшествия
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
00:14
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
Происшествия
Перестрелку в Махачкале показали на видео
00:48
Перестрелку в Махачкале показали на видео
Происшествия
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
00:35
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
00:29
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
Происшествия
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
00:22
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение