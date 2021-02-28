Гигантский айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды

От шельфового ледника Бранта в Западной Антарктиде откололся айсберг, по размерам сопоставимый с Санкт-Петербургом

Как пишет Naked Science, площадь айсберга составляет 1270 квадратных километров, а толщина — 150 метров. Трещина в леднике образовалась в ноябре 2020 года. В январе она начала увеличиваться на километр в день. Трещина появилась недалеко от британской полярной исследовательской станции Халли. Правда, там сейчас нет людей.

Учёные отметили, что такие отколы — совершенно нормальный процесс. Но настолько крупные происходят довольно редко. Подобные события могут ускорить передвижение внутренних льдов в море и привести к повышению уровня Мирового океана.

В последний раз такой откол на шельфовом леднике Бранта произошёл в 1971 году.