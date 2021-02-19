Шведские учёные выделили самую древнюю ДНК в истории 

Им удалось восстановить геномы трёх мамонтов, найденных на северо-востоке Сибири.

Возраст самого старого образца — 1 миллион 200 тысяч лет. Его выделили из зубов животного.

«Эта ДНК невероятно старая, образцы в тысячу раз старше останков викингов и предшествуют появлению на Земле людей и неандертальцев», — сказал журналу Nature палеогенетик, профессор Стокгольмского университета Лав Даллен.

Раньше считалось, что ДНК не сохраняется в организмах, живших более 100 тысяч лет назад. Однако модернизация палеогенетических технологий позволила учёным восстанавливать более древние геномы. В 2013 году датским учёным удалось выделить ДНК лошади, которая жила 700 тысяч лет назад. Кроме того, почти полностью расшифрован геном неандертальцев и частично денисовцев.