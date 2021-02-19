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Человечество потеряло 20 млн лет жизни из-за коронавируса 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
Человечество потеряло 20 млн лет жизни из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Человечество потеряло более 20 млн лет жизни в результате пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании испанских ученых из Университета Помпеу Фабра, документ опубликован в журнале Scientific Reports. Отмечается, что были взяты данные по числу жертв коронавируса в 81 стране.
Специалисты сравнили разницу между возрастом, когда пациент скончался от COVID-19, со средней продолжительностью жизни в сильно пострадавших государствах. Эксперты воспользовались методом под названием "Потерянные годы жизни" (YLL), благодаря которому можно высчитать среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер раньше времени.

"В общей сложности в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни — 16 лет на каждую смерть", — заявил доктор Эктор Аролас из Университета Помпеу Фабра.

При этом ученые добавили, что исследование не учитывало количество лет, потерянных в результате смертей, лишь косвенно связанных с пандемией. По их словам, скончавшиеся от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, также потеряли больше лет жизни из-за COVID-19. Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в мире превысило 110 млн
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