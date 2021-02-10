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У летучих мышей нашли антитела к коронавирусу 

ТК «Звезда» и ещё 2 57 минут назад
У летучих мышей нашли антитела к коронавирусу
Фото: tomatomicek, Pixabay
У летучих мышей и панголинов, обитающих в странах Юго-Восточной Азии, обнаружен высокий уровень нейтрализующих антител против вируса SARS-CoV-2. Об этом стало известно в ходе масштабного серологического исследования.
Результаты работы, проведенной сотрудниками Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре и Университета Чулалонгкорн в Таиланде вместе с коллегами из США, Китая и Австралии, опубликованы в журнале Nature Communications.
В ходе эксперимента применялся тест нейтрализации суррогатного вируса SARS-CoV-2 (sVNT). Выяснилось, что связанные с COVID-19 коронавирусы (SC2r-CoVs) широко распространены среди летучих мышей вида Rhinolophus и панголинов в Китае, Таиланде и Японии. При этом сам вирус SARS-CoV-2, антитела к которому обнаружили у животных, найден не был.
Полученные результаты позволили авторам работы назвать изучаемый регион горячей точкой для зарождения новых коронавирусов.
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Наука , Наука и техника , Австралия , Китай , Сингапур , США , Таиланд , Япония
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