У летучих мышей нашли антитела к коронавирусу 

У летучих мышей и панголинов, обитающих в странах Юго-Восточной Азии, обнаружен высокий уровень нейтрализующих антител против вируса SARS-CoV-2. Об этом стало известно в ходе масштабного серологического исследования.

Результаты работы, проведенной сотрудниками Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре и Университета Чулалонгкорн в Таиланде вместе с коллегами из США, Китая и Австралии, опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе эксперимента применялся тест нейтрализации суррогатного вируса SARS-CoV-2 (sVNT). Выяснилось, что связанные с COVID-19 коронавирусы (SC2r-CoVs) широко распространены среди летучих мышей вида Rhinolophus и панголинов в Китае, Таиланде и Японии. При этом сам вирус SARS-CoV-2, антитела к которому обнаружили у животных, найден не был.

Полученные результаты позволили авторам работы назвать изучаемый регион горячей точкой для зарождения новых коронавирусов.