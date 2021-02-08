Ученые обнаружили способность рыбы лечить коронавирус

Китайские учёные исследовали более 140 пептидов, содержащихся в мышечных волокнах белого тунца, и выяснили, что один из них имеет свойство бороться с SARS-CoV-2.

Медики из Бохайского университета заявили, что пептид EEAGGATAAQIEM (E-M) обладает мощным угнетающим действием на вирус, но при этом абсолютно не токсичен благодаря своему природному происхождению.

Кроме того, ранее было обнаружено, что пептиды тунца обладают широким спектром биологической активности, в том числе ингибируют ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), представляющий собой входные ворота для коронавируса, — рассказал газете «Известия» сотрудник лаборатории МФТИ Никита Журавлёв.

На базе этого вещества учёные планируют создать пищевую добавку, позволяющую ускорить процесс восстановления лёгких пациентов с коронавирусом. Её можно будет принимать и для профилактики COVID-19.

Опрошенные газетой специалисты уверены, что направление является перспективным для терапии первичных вирусных пневмоний. Но употребление большого количества тунца ожидаемого эффекта не даст.

На данный момент в России нет системных проблем с лекарственным обеспечением. Есть лишь «точечные недоработки и проблемы» с препаратами, которыми лечат коронавирус, в отдельных регионах. Об этом NEWS.ru ранее сообщил первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Евгений Нифантьев.

По его словам, над этим вопросом «буквально в суточном режиме» работают все необходимые ведомства.