России предрекли возвращение гриппа после коронавируса

На сегодняшний день внятных объяснений, почему грипп «исчез» из России — нет. Но в одном учёные сходятся — он точно вернётся. Скорее всего, в этом году, просто подействовали защитные меры, введённые из-за COVID, а также «конфликт» гриппа с коронавирусом.

Как пишет РБК, многие эксперты уверены, что меры против коронавируса не оказали влияния на другие вирусные инфекции, а значит говорить, что «грипп побеждён», нельзя.

Профилактика коронавируса помогает и от вируса гриппа — маски, удалённый режим работы и учёбы. Ведь пути распространения у них одинаковые, — рассказал изданию профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

С другой стороны, уверена директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович , грипп мог вступить в «конфликт» с коронавирусом — последний в некоторой степени заменил сезонную эпидемию гриппа.

Эксперты считают вероятность интерференции между двумя вирусами — то есть они могут, как усиливать, так и ослаблять друг друга.