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Названы опасные вещества в питьевой воде 

РИА Новости 22 минуты назад
«Онкология гарантирована»: эксперт назвал опасность воды из-под крана
Фото: ТАСС
Некачественная питьевая вода может привести не только к кишечным инфекциям, но и к другим заболеваниям. Чего нужно опасаться, в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.
Водопроводная вода во многих российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, по качеству лучше, чем в большинстве стран. Тем не менее, по словам эксперта, дополнительная очистка лишней не будет, особенно если речь идет о детском питании.
Главная причина ‒ наличие в водопроводной воде хлорорганических соединений, образующихся в результате хлорирования. Это канцерогены, которые невозможно удалить из жидкости ни кипячением, ни отстаиванием. Поэтому для детей воду из-под крана рекомендуется фильтровать.

"Лучше самое простое устройство кувшинного типа иметь дома хотя бы для детей. Если для взрослого человека не опасно пить воду из-под крана, то у детей эти вещества могут дать кумулятивный эффект. В некоторых городах, где коммунальные службы безудержно хлорируют воду, получается огромная концентрация хлорорганики, и, если ее не очищать, впоследствии практически гарантирована онкология", — рассказал радио Sputnik Юрий Гончар.

Между тем, если вода из-под крана вам кажется мутной, то не стоит сразу пугаться: причина, скорее всего, в микроскопических пузырьках растворенных газов — кислорода и азота. Когда вода отстоится, они улетучатся.
Если вода очень жесткая и образует при кипячении накипь, то это не страшно, заверил эксперт.

"Это соли жесткости — соли кальция и магния, которые являются строительным веществом для ногтей, волос и зубов. То есть это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде", — пояснил Юрий Гончар.

И все же напитки и блюда будут более вкусными, если они приготовлены на воде с минимальным количеством солей — родниковой, дистиллированной или талой, отметил специалист.
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Наука , Наука и техника , Общество , Юрий Гончар , ИА Sputnik , Приморский Край
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