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Москва

100-летняя тайна раковых опухолей раскрыта 

News.ru и ещё 4 3 часа назад
Учёные раскрыли 100-летнюю загадку роста раковых опухолей
Фото: pixabay
Эффект Варбурга, открытый немецким медиком и нобелевским лауреатом Отто Варбургом в 1921 году, объяснили американские учёные. Суть явления заключается в неправильном производстве энергии большинством раковых клеток. Они не перерабатывают сахар в энергию, как здоровые, а ферментируют его в молочную кислоту. Варбург был уверен, что это из-за ошибки работы митохондрий (энергетической станции клетки). Но позже учёные доказали, что они функционируют правильно.
Американцы обнаружили причину сбоя. Ей стала сигнальная молекула фактора роста, которая называется киназа PI3. Она играет главную роль в регуляции роста и размножения клеток, их метаболизме, а также в выживании.
То есть как только нездоровые клетки двигаются и переходят на метаболизм Варбурга, уровень киназы поднимается, что приводит к их интенсивному делению.
Результаты исследования медиков опубликованы в научном журнале Science.
Команда сравнила это с иммунными клетками, которые тоже используют необычную форму метаболизма. Когда они попадают внутрь инфекции, происходит отключение метода сжигания сахара для производства энергии и переход на эффект Варбурга для производства аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).
Учёные предположили, что раковые клетки-мутанты используют такой же механизм. Теперь есть возможность использовать для лечения рака способ блокирования ферментов.
Как писал ранее NEWS.ru, cигнализировать о наличии онкологических заболеваний может образование тромбов, предупредил теледоктор Александр Мясников. Он призвал россиян отказаться от вредных привычек, переходить на правильное питание, делать вовремя прививки и заниматься спортом — всё это существенно снизит риск возникновения онкологических заболеваний.
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Наука , Наука и техника , Александр Мясников , США
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