Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 в виде капель

Испытания новых вакцин от ВИЧ, коронавируса и других инфекций, созданных местными учеными, планируется провести в Нижегородской области , сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ученые Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной при участии Нижегородского университета работают над созданием генно-инженерных вакцин для профилактики актуальных вирусных инфекций. На сегодняшний день ученые уже создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной, ВИЧ-инфекции, а также прототип вакцины против коронавирусной инфекции, основанный на оригинальной молекулярной платформе мирового уровня", — говорится в сообщении.

По словам руководителя лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктора Новикова, разрабатываемая коронавирусная вакцина отличается от других тем, что она мукозальная, то есть это капли в нос, применимые для детей и лиц пожилого возраста.

Как отметил ученый, ротавирусная и норовирусная инфекция являются доминирующими кишечными инфекциями у детей. Если против ротавирусной инфекции за рубежом есть вакцины, то против норовирусной — нет. Разработанный в Нижнем Новгороде прототип вакцины для профилактики этих инфекций построен на тех же принципах, что и против коронавируса.

"Еще одно направление проекта — вакцина от ВИЧ. Работу над ее созданием ранее уже вели ученые из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Теперь они объединились и вместе с нижегородскими коллегами подготовили программу действий по завершению разработки вакцины. Предлагаемый подход даст возможность получить высококонкурентную эффективную вакцину, востребованную во всем мире", — подчеркивается в сообщении.