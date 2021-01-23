Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 в виде капель
Фото: Reuters
Испытания новых вакцин от ВИЧ, коронавируса и других инфекций, созданных местными учеными, планируется провести в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ученые Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной при участии Нижегородского университета работают над созданием генно-инженерных вакцин для профилактики актуальных вирусных инфекций. На сегодняшний день ученые уже создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной, ВИЧ-инфекции, а также прототип вакцины против коронавирусной инфекции, основанный на оригинальной молекулярной платформе мирового уровня", — говорится в сообщении.

По словам руководителя лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктора Новикова, разрабатываемая коронавирусная вакцина отличается от других тем, что она мукозальная, то есть это капли в нос, применимые для детей и лиц пожилого возраста.
Как отметил ученый, ротавирусная и норовирусная инфекция являются доминирующими кишечными инфекциями у детей. Если против ротавирусной инфекции за рубежом есть вакцины, то против норовирусной — нет. Разработанный в Нижнем Новгороде прототип вакцины для профилактики этих инфекций построен на тех же принципах, что и против коронавируса.
"Еще одно направление проекта — вакцина от ВИЧ. Работу над ее созданием ранее уже вели ученые из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Теперь они объединились и вместе с нижегородскими коллегами подготовили программу действий по завершению разработки вакцины. Предлагаемый подход даст возможность получить высококонкурентную эффективную вакцину, востребованную во всем мире", — подчеркивается в сообщении.
Специалисты Нижегородского научно-образовательного центра сейчас ищут партнеров для внедрения проекта в повседневную жизнь. "У нас уже проведены переговоры с Приволжским исследовательским медицинским университетом, который готов поддержать нас с проведением доклинических и клинических испытаний. Также мы ведем работу по привлечению российских инвесторов, которые могут выступить и как производственная площадка. Конечно, нам оказывает содействие правительство Нижегородской области, которое заинтересовано в реализации такого важного, в том числе с социальной точки зрения, проекта", — отметил руководитель отдела аналитики АНО "Нижегородский НОЦ" Александр Тарасенко, слова которого приводятся в сообщении.
Видео дня. Житель Тулы сдаёт себя в аренду за 689 рублей из-за скуки и спора
Последние новости
Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца В России начали массово проверять квартиры В России начали массово проверять квартиры Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Комментарии 2
Наука , Наука и техника , Александр Тарасенко , Нижегородская Область , Нижний Новгород , Новосибирск , Новосибирская Область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
01:26
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
Происшествия
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
00:49
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
Происшествия
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
01:17
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
В мире
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
00:53
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
Происшествия
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
00:40
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
Происшествия
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
00:22
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение