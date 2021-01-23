Представителю НАСА в России отказали в дипломатической визе

Кандидату на должность руководителя представительства Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства ( НАСА ) в России отказали в дипломатической визе. Об этом 23 января сообщает РИА Новости.

Имя американца не раскрывается.

По данным источников в ракетно-космической отрасли, решение было принято в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов.

Такая же ситуация сложилась при назначении текущего руководителя офиса НАСА в Москве Триши Мак.

«После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу», — напомнил один из собеседников.

По словам другого из них, НАСА планирует сократить численность аппарата офиса в Москве. Так, если нынешний руководитель офиса вернется в США, а новый не прилетит, необходимости в содержании аппарата не будет, отметил он.

Ранее сообщалось, что НАСА допускает сокращение своих представительств в России. Это вызвано снижением уровня сотрудничества по Международной космической станции (МКС). Отмечалось, что в первую очередь будут сокращены сотрудники, работающие в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов , что связано с прекращением регулярных полетов астронавтов НАСА на российских ракетах и кораблях «Союз».

В конце декабря посольство России в Вашингтоне обвинило США в том, что они начали визовую войну и навязали России практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.