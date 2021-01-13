Немецкие ученые обнаружили древнейший дорожный знак 

Немецкие учёные-археологи, представляющие University of Bonn, в ходе раскопок, проводившихся на территории современного государства Судан, обнаружили древнейший дорожный знак. Позже надписи на каменном указателе удалось расшифровать и теперь известно, для чего он использовался и о чём должен был информировать.

Группа учёных из Германии совместно со специалистами египетского ведомства по делам древности долгое время пытались расшифровать надписи на древнейшем дорожном знаке и установить точный возраст археологической находки. В итоге им это удалось и оказалось, что указатель на камне был высечен около 3070 года до нашей эры.

Car.ru

То есть этот знак относится к периоду правления фараона Хора Скорпиона (Гор Скорпион II). Каменный указатель археологи нашли недалеко от места, где в древние времена располагался город под названием Асуан. Что касается высеченных на нём знаков, то эти иероглифы расшифровываются как «владения царя Скорпионов», утверждают специалисты.