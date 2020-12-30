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Доклинические исследования первого в мире препарата от коронавируса завершились в России 

Lenta.ru 47 минут назад
Эффективность созданного в РФ антидота от коронавируса превышает 99 процентов
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
В России завершились доклинические исследования антидота от коронавируса, его эффективность превышает 99 процентов. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, передает ТАСС в среду, 30 декабря.

«В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года», — отметила Скворцова.

Она подчеркнула, что если клинические испытания также подтвердят эффективность этой разработки, то она станет первым в мире противовирусным препаратом прямого действия.
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Наука , Наука и техника , Вероника Скворцова , Федеральное медико-биологическое агентство , ИТАР-ТАСС
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