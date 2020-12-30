Создано новое средство против коронавируса

Ученые Великобритании приступили к испытанию нового метода лечения коронавирусной инфекции с помощью антител. Если он окажется эффективным, то заразившиеся SARS-CoV-2 получат защиту против прогрессирования COVID-19. Об этом сообщает издание Science Alert.

Препарат AZD7442 был создан специалистами больницы при Университетском колледже Лондона и компании AstraZeneca. Он представляет собой комбинацию моноклональных антител AZD8895 и AZD1061, нацеленные на рецептор-связывающий домен шипового белка SARS-CoV-2. Присоединяясь к этой части коронавирусного белка, антитела блокируют прикрепление вируса к клетке и его дальнейшее проникновение в нее.

Ученые внесли в антитела изменения, которые увеличивают время их действия (до 6-12 месяцев), а также снижают риск антитело-зависимого усиления заболевания. Исследователи надеются, что это поможет людям, подвергшимся воздействию коронавируса, избежать развития симптомов COVID-19. Такая профилактика позволит, например, спасти жизни людям пожилого возраста, которые содержатся в домах престарелых.