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Создано новое средство против коронавирусной инфекции 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Создано новое средство против коронавируса
Фото: ТАСС
Ученые Великобритании приступили к испытанию нового метода лечения коронавирусной инфекции с помощью антител. Если он окажется эффективным, то заразившиеся SARS-CoV-2 получат защиту против прогрессирования COVID-19. Об этом сообщает издание Science Alert.
Препарат AZD7442 был создан специалистами больницы при Университетском колледже Лондона и компании AstraZeneca. Он представляет собой комбинацию моноклональных антител AZD8895 и AZD1061, нацеленные на рецептор-связывающий домен шипового белка SARS-CoV-2. Присоединяясь к этой части коронавирусного белка, антитела блокируют прикрепление вируса к клетке и его дальнейшее проникновение в нее.
Ученые внесли в антитела изменения, которые увеличивают время их действия (до 6-12 месяцев), а также снижают риск антитело-зависимого усиления заболевания. Исследователи надеются, что это поможет людям, подвергшимся воздействию коронавируса, избежать развития симптомов COVID-19. Такая профилактика позволит, например, спасти жизни людям пожилого возраста, которые содержатся в домах престарелых.
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Наука , Наука и техника , Великобритания
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