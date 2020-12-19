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Вес созданных людьми вещей в мире превысил биомассу Земли 

Ivyborg.ru и ещё 1 2 часа назад
Вес созданных людьми вещей в мире превысил биомассу на Земле
Фото: REUTERS / Alexander Gerst / NASA
Каждые 20 лет суммарный вес всех произведённых человеком вещей удваивается. В начале XX века он составлял всего 3% от общей биологической массы планеты. Израильские учёные заявили, что 2020 год стал особенным. Все дело в том, что именно в этом году суммарный вес изобретений человечества превысил массу самой «голубой планеты». Каждые 20 лет суммарный вес всех произведённых человеком вещей удваивается.
В начале XX века он составлял всего 3% от общей биологической массы планеты. Учёные провели сравнительный анализ масс изобретений и самой Земли, выбрав период от 1990 года и по нынешнее время. Тот факт, что масса созданных предметов превысила вес всего живого на Земле, приводит к дисбалансу между искусственной и биологической массами.
Учёные считают, что результаты исследования необходимо принять во внимание всему мировому сообществу. В конечном итоге не исключено, что однажды изобретения человечества вытеснят с планеты все живое.
Ранее сообщалось, что Земля оказалась самой дорогой планетой во Вселенной из ныне известных. Соответствующее заявление сделал ассистент профессора астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз Грег Лафлин.
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Наука , Наука и техника , Грег Лафлин , Израиль
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