Вес созданных людьми вещей в мире превысил биомассу на Земле

Каждые 20 лет суммарный вес всех произведённых человеком вещей удваивается. В начале XX века он составлял всего 3% от общей биологической массы планеты. Израильские учёные заявили, что 2020 год стал особенным. Все дело в том, что именно в этом году суммарный вес изобретений человечества превысил массу самой «голубой планеты». Каждые 20 лет суммарный вес всех произведённых человеком вещей удваивается.

В начале XX века он составлял всего 3% от общей биологической массы планеты. Учёные провели сравнительный анализ масс изобретений и самой Земли, выбрав период от 1990 года и по нынешнее время. Тот факт, что масса созданных предметов превысила вес всего живого на Земле, приводит к дисбалансу между искусственной и биологической массами.

Учёные считают, что результаты исследования необходимо принять во внимание всему мировому сообществу. В конечном итоге не исключено, что однажды изобретения человечества вытеснят с планеты все живое.