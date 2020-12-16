Развеян популярный миф о коронавирусе

Учёные из Тель-Авивского университета выяснили, что заражение COVID-19 не ведёт к полной потере слуха. В серии экспериментов специалисты анализировали данные бессимптомных больных с положительным тестом на коронавирус из первой и второй волны смертоносной инфекции.

Выяснилось, что потеря слуха у инфицированных пациентов действительно наблюдается, но только временно. И вызвано это индивидуальными особенностями протекания болезни у человека, сообщает EurekAlert.

COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространённый миф, — цитирует издание одного из экспертов.