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Москва

В Израиле развеяли популярный миф о коронавирусе 

News.ru и ещё 6 57 минут назад
Развеян популярный миф о коронавирусе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учёные из Тель-Авивского университета выяснили, что заражение COVID-19 не ведёт к полной потере слуха. В серии экспериментов специалисты анализировали данные бессимптомных больных с положительным тестом на коронавирус из первой и второй волны смертоносной инфекции.
Выяснилось, что потеря слуха у инфицированных пациентов действительно наблюдается, но только временно. И вызвано это индивидуальными особенностями протекания болезни у человека, сообщает EurekAlert.

COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространённый миф, — цитирует издание одного из экспертов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусная инфекция приводит к нарушениям в обмене и синтезе гемоглобина, а также к нарушению свёртываемости крови. Об этом заявил доктор медицинских наук терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По словам эксперта, из-за нарушения процессов обмена гемоглобина подрывается тканевое дыхание.
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Комментарии
Наука , Наука и техника , Миф , Коронавирус , Владислав Жемчугов , Израиль , Москва
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