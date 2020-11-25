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Учёные назвали вероятный источник следующей пандемии

News.ru
35 минут назад
Группа исследователей проанализировала экологические, экономические и социальные показатели, которые могут оказывать влияние на появление и распространение инфекций. На основе этих данных, учёные составили список регионов, наиболее подверженных риску возникновения новых источников заболеваний.
Регионы центральной Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Юго-Восточная Азия, а также западное побережье Южной Америки оказались в числе самых неблагонадёжных регионов с точки зрения сопротивления к вирусам, сообщает издание Medicalxpress. В государствах, расположенных в этих частях планеты, находятся самые перенаселённые города, а тесная взаимосвязь человека и природы пересекается со слабой системой здравоохранения.
Доктор Майкл Уолш, руководивший исследованием, отметил, что несмотря на малую представленность в списке стран с высоким уровнем благосостояния, они также сохраняют риски и заслуживают внимания специалистов из-за высокого антропогенного фактора, влияющего на дикую природу.
Полученные данные, по словам Уолша, помогут разработать планы по улучшению инфраструктуры здравоохранения, безопасного скотоводства, а также контроля за крупными транспортными узлами для предотвращения появления и распространения возможной инфекции в будущем.
Как сообщал NEWS.ru, доктор медицинских наук Ирина Шестакова рассказала об условии, которое позволит говорить о победе над коронавирусом. По её словам, вакцинация даст серьёзный толчок в борьбе с COVID, однако просто выхода вакцины на рынок, по её мнению, недостаточно, чтобы констатировать победу над заболеванием.
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