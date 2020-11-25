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Третья российская вакцина от COVID-19 будет «неживой» 

Российская Газета 59 минут назад
Третья российская вакцина от COVID-19 будет «неживой»
Фото: Российская Газета
Центр Чумакова разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции.
Препарат успешно прошел доклинические испытания, показав отсутствие токсичности при проверке на животных, об этом рассказал сегодня на онлайн брифинге завотделом общей вирусологии ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, профессор Георгий Игнатьев.

Эффективность, то есть способность вакцины инициировать иммунный ответ к коронавирусу, проверялась на обезьянах, и уровень сформированных антител сохранялся на высоком уровне в течение всего срока наблюдений — пока это три-четыре месяца, то есть вакцина показала хорошую стабильность, — отметил Игнатьев.

В настоящее время проходят клинические исследования вакцины с участием 150 добровольцев (и еще 50 испытателей получили плацебо), при этом в Центре планируют расширить число участников вдвое.
Результаты клинических исследований будут известны к февралю, и тогда же ученые планируют зарегистрировать новую вакцину в Минздраве России и приступить к ее производству. Производственные мощности Центра позволят производить до 10 миллионов доз вакцины в год, отметил Георгий Игнатьев.

"Мы перестроили наши производственные мощности и переориентируем на производство вакцины против COVID-19 новую технологическую линию, на которой планировали выпускать новую противополиомиелитную вакцину. Наши производственные мощности позволят выпускать примерно 10 миллионов доз вакцины в год", — отметил Игнатьев.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Это хорошо известный и давно применяемый тип вакцин. В частности, Центр Чумакова производит вакцину того же типа против клещевого энцефалита.
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