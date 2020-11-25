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Развеян миф о популярном средстве для улучшения зрения 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Развеян миф о популярном средстве для улучшения зрения
Фото: РИА Новости
Врач-офтальмолог Татьяна Шилова опровергла эффективность перфорационных очков для зрения.
По ее словам, их действие основывается на уменьшении эффекта светорассеяния на сетчатку глаза.

"Если мы смотрим через узкую щель или отверстие, возникает эффект диафрагмы — дополнительные круги светорассеяния, которые возникают при плохом зрении, уменьшаются и человек действительно видит лучше", — объяснила специалист в комментарии "Звезде".

Шилова отметила, что перфорационные очки являются маркетинговым ходом, и призвала использовать очки с обычными линзами.
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