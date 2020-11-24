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Научный журнал рассказал о проблемах первой одобренной вакцины 

Аргументы Недели 3 часа назад
У вакцины от коронавируса возникли проблемы
Фото: EPA
Первая же одобренная вакцина столкнется с большой проблемой. Разработчики должны будут придумать, как распространить ее по всему миру. Об этом рассказал журнал The New Scientist.
Распространение первой одобренной вакцины от коронавируса сопряжено с большими логистическими проблемами. Препарат нужно распространить по всему миру. Но с этим сопряжены большие проблемы. Первая одобренная covid-вакцина вызовет ошеломляюще сложную цепочку событий. Эти события связаны с глобальной цепочкой поставок.
Она должна охватить даже самые отдаленные районы планеты. Несколько месяцев назад проблемы возникли с распространением одноразовых перчаток и масок по различным точкам планеты.

«Масштабы и масштабы того, о чем мы говорим, просто беспрецедентны», — говорят специалисты по логистике.

Но самое экстравагантное во всей этой ситуации заключается в том, что особой пользы в распространении вакцины нет. Этот препарат не спасает жизни. Он лишь помогает в выработке иммунитета.
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Наука , Наука и техника
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