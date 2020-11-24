Попова рассказала о разновидности COVID-19 в России

России не циркулирует коронавирусная инфекция из Китая , в стране распространён европейский вариант COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова , выступая на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

По её словам, Россия «достаточно благополучно преодолела первую волну» коронавируса, быстро разработала тест-систему и меры реагирования.

«Не допустили возбудитель из Китая. И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезённый вирус нового коронавируса COVID-19. Циркулирующий вирус — это вирусы европейские, которые были привезены нашими же гражданами, возвращавшимися после отдыха в феврале», — сказала Попова.