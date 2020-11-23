Впервые создан алмаз при комнатной температуре

Новую технологию создания искусственных алмазов разработали учёные. Об этом рассказала один из авторов технологии, профессор Австралийского национального университета Джоди Брэдби.

Результаты работы опубликовал научный журнал Small. Согласно им, получать алмазы а лабораторных условиях учёные научились уже давно, для этого необходимы высокое давление и температура. В природе алмазы обычно образуются в течение миллиардов лет, примерно на глубине 150 км.

С помощью новой технологии учёные смогут получать кристаллы при комнатной температуре, передаёт ТАСС.

Суть нашего метода в том, что помимо очень высокого давления, мы применяем нечто вроде скручивающей или скользящей силы, что и заставляет атомы углерода смещаться, в результате чего образовываются две формы алмаза — обычная и гексагональная, — рассказал Брэдби.

Установка, созданная исследователями, позволяет воздействовать на углерод «сдвиговым усилием» под высоким давлением. В результате учёные получают вещество, которое оказалось «полотном» гексагональной формы углерода, передаёт ТАСС. Между его слоями образовываются прожилки обычного алмаза. Процесс занимает всего несколько минут. Отсутствие нужды в высоких температурах, по мнению учёных, делает доступным промышленное производство различных алмазов в для любых потребностей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что алмаз весом в 998 карат был найден на шахте Карове в Ботсване. Он вошёл в четвёрку самых крупных алмазов.