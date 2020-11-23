Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ученые впервые создали искусственный алмаз при комнатной температуре 

News.ru 1 час назад
Впервые создан алмаз при комнатной температуре
Фото: Unsplash
Новую технологию создания искусственных алмазов разработали учёные. Об этом рассказала один из авторов технологии, профессор Австралийского национального университета Джоди Брэдби.
Результаты работы опубликовал научный журнал Small. Согласно им, получать алмазы а лабораторных условиях учёные научились уже давно, для этого необходимы высокое давление и температура. В природе алмазы обычно образуются в течение миллиардов лет, примерно на глубине 150 км.
С помощью новой технологии учёные смогут получать кристаллы при комнатной температуре, передаёт ТАСС.

Суть нашего метода в том, что помимо очень высокого давления, мы применяем нечто вроде скручивающей или скользящей силы, что и заставляет атомы углерода смещаться, в результате чего образовываются две формы алмаза — обычная и гексагональная, — рассказал Брэдби.

Установка, созданная исследователями, позволяет воздействовать на углерод «сдвиговым усилием» под высоким давлением. В результате учёные получают вещество, которое оказалось «полотном» гексагональной формы углерода, передаёт ТАСС. Между его слоями образовываются прожилки обычного алмаза. Процесс занимает всего несколько минут. Отсутствие нужды в высоких температурах, по мнению учёных, делает доступным промышленное производство различных алмазов в для любых потребностей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что алмаз весом в 998 карат был найден на шахте Карове в Ботсване. Он вошёл в четвёрку самых крупных алмазов.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
News.ru: последние новости
Вирусолог назвал помогающее в борьбе с коронавирусом мыло Вирусолог назвал помогающее в борьбе с коронавирусом мыло Учёные нашли удивительное сходство в строении мозга человека и Вселенной Учёные нашли удивительное сходство в строении мозга человека и Вселенной Инфекционист оценила введённые в России ограничения из-за коронавируса Инфекционист оценила введённые в России ограничения из-за коронавируса
Комментарии
Наука , Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Ботсвана
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
00:15
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
В мире Наука и техника
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
01:12
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
В мире
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
01:24
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
В мире Общество
Акция протеста в Минске попала на видео
01:48
Акция протеста в Минске попала на видео
Общество Происшествия
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
03:09
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
В мире Происшествия
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
02:15
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
Общество
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
00:31
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
Происшествия
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
01:08
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
Происшествия Криминал
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
00:20
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
Общество
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
01:24
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение