Объяснена стоимость российской вакцины от COVID-19

Цена российской вакцины от коронавируса будет ниже иностранных аналогов и составит около 15-20 долларов за дозу. Как объяснил источник радиостанции «Говорит Москва» , причиной ее более низкой стоимости являются компоненты.

Цена американского препарата производства Moderna составляет 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара. Собеседник радиостанции пояснил, что такие вакцины производят из нуклеозидтрифосфатов, которые являются дорогим реактивом. Компоненты, которые применяют для приготовления российской вакцины на аденовирусном векторе, более традиционные, их производят в большом количестве и они не такие дорогие.