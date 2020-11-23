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Curiosity обнаружил следы гигантского потопа на Марсе 

Популярная механика 1 час назад
Обнаружены следы гигантского потопа на Марсе
Фото: NASA
За многие годы, что ученые наблюдают за Марсом, они обнаружили высохшие реки, озера и даже океаны. Одно из таких мест изучал марсоход Curiosity. В течение восьми лет аппарат исследовал кратер Гейла. Довольно быстро стало ясно, что когда-то этот кратер был озером, которое периодически наполнялось и осушалось на протяжении десятков миллионов лет. Как оказалось, один из таких периодов «наполнения» был более интенсивным, чем остальные.
Исследователи из Корнеллского университета идентифицировали структуры отложений в кратере Гейла, указывающие на то, что 4 миллиарда лет назад в этом месте произошло крупное наводнение. Ряд симметричных хребтов из гравия высотой 10 метров каждый, по-видимому, является «антидюнами» (донными грядами), то есть осадочными структурами, которые формируются под очень быстро текущей водой. Измерив расстояние между гребнями, команда узнала, что их создали паводковые воды глубиной не менее 24 метров, которые перемещались со скоростью более 10 метров в секунду!
Сейчас главный вопрос, который интересует ученых, что же могло вызвать такое сильное наводнение. Исследователи считают, что наиболее вероятным объяснением является удар астероида, который растопил значительную часть льда, который покрывал Марс в то время. Это высвободило бы огромное количество водяного пара, углекислого газа и метана в атмосферу, временно изменив климат планеты. В этом случае на Марсе бы начались сильные дожди, которые и спровоцировали наводнение.
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Наука , Наука и техника
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