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Новая шокирующая гипотеза: врачи сравнивают коронавирус с ВИЧ 

Украина.ру 31 минуту назад
Врачи сравнивают коронавирус с ВИЧ
Фото: РИА Новости
Кандидат наук, преподаватель биологии в украинском институте фитотерапевтов Татьяна Балюк перенесла COVID-19 в марте и рассказала, почему до сих пор не может оправиться. Об этом 9 ноября сообщает ТСН

«Гипотеза, которая всех пугает, это персистенция вируса. Конечно, этого не хотелось бы страшно. У всех идут ассоциации с ВИЧ и СПИДом. Пока нет новых публикаций о том, что это возможно, но врачи начинают об этом говорить все чаще», — заявила Балюк, которая находится во Франции.

По ее словам, врачи изучают вероятность того, что вирус остается в организме навсегда как ВИЧ-СПИД или возбудитель малярии.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд заболеваемости за сутки — более 10 тысяч человек. За последние сутки заразились 8,6 тысячи украинцев.
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Наука , Наука и техника , Франция
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