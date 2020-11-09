Врачи сравнивают коронавирус с ВИЧ

«Гипотеза, которая всех пугает, это персистенция вируса. Конечно, этого не хотелось бы страшно. У всех идут ассоциации с ВИЧ и СПИДом. Пока нет новых публикаций о том, что это возможно, но врачи начинают об этом говорить все чаще», — заявила Балюк, которая находится во Франции. Кандидат наук, преподаватель биологии в украинском институте фитотерапевтов Татьяна Балюк перенесла COVID-19 в марте и рассказала, почему до сих пор не может оправиться. Об этом 9 ноября сообщает ТСН

По ее словам, врачи изучают вероятность того, что вирус остается в организме навсегда как ВИЧ-СПИД или возбудитель малярии.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд заболеваемости за сутки — более 10 тысяч человек. За последние сутки заразились 8,6 тысячи украинцев.