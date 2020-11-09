Ковидное бесплодие: коронавирус добрался до яичек

SARS-CoV-2 проникает в ткани яичек, выяснили ученые из США. Это может приводить к бесплодию и другим нарушениям функций семенников. Мужчинам с COVID-19, особенно тем, кто испытывает боль в яичках, исследователи рекомендуют обратиться к урологу.

SARS-CoV-2 способен проникать в ткани яичек, выяснили специалисты из Университета Майами . Пока неизвестно, к каким последствиям это может привести, но воспалительные процессы в яичках могут сказаться на их функции, предупреждают они. Исследование было опубликовано в журнале The World Journal of Men's Health.

Уже известно, что SARS-CoV-2 может проникать в сердце, почки и печень. Однако о патогенезе вируса в яичках известно было мало.

Исследователи проанализировали ткани яичек шести мужчин, умерших от COVID-19.

В трех образцах наблюдалось нарушение сперматогенеза, а в одном из них с помощью электронной микроскопии удалось обнаружить и сам вирус.

Среднее время между первым положительным результатом при тестировании на COVID-19 до смерти составило 11 дней. Один случай был диагностирован посмертно.

«Мы также обнаружили вирус в тканях яичек у мужчины, у которого брали биопсию в связи с бесплодием. До этого он переболел COVID-19. У пациента был отрицательный результат теста и не было симптомов болезни, но вирус присутствовал в ткани яичек», — пишут исследователи.

«Эти результаты могут стать первым шагом в изучении потенциального влияния COVID-19 на мужскую фертильность и возможности передачи вируса половым путем», — добавляет доктор Ранжит Рамасами, ведущий автор исследования.

Умершим пациентам было 20-87 лет. Мужчине с бесплодием — 28 лет.

«Это первое опубликованное исследование, в котором был зафиксирован случай, когда у пациента, вылечившегося от COVID-19, в яичках присутствовал вирус, — отмечает Рамасами. — Это важная находка, которая, безусловно, требует дальнейшего изучения».

Вполне логично, что семенники, отвечающие за выработку спермы и тестостерона, становятся мишенью для вируса, отмечают авторы работы. SARS-CoV-2 связывается с рецепторами ACE2, которые присутствуют во многих органах — в том числе в легких, сердце, кишечнике, почках и семенниках.

Но все еще остается открытым вопрос, в какой концентрации вирус должен присутствовать в семенниках, чтобы его можно было обнаружить в сперме, а также сколько его должно быть в сперме, чтобы вирус передавался половым путем.

Некоторые другие вирусные болезни, например, свинка, могут влиять на выработку спермы, приводить к воспалению яичек и вызывать проблемы с фертильностью у 10-20% заболевших мужчин. Возможно, SARS-CoV-2 действует похожим образом, вызывая в яичках воспалительный процесс, предполагают ученые. По крайней мере, во время исследованния тканей яичек в них наблюдались признаки воспаления.

«На данный момент результаты исследования говорят о том, что мужчины любого возраста c COVID-19 и болью в яичках должны записаться на прием к урологу, — заключает Рамасами. — Боль наряду с другими симптомами может быть признаком того, что SARS-CoV-2 попал в яички, и если мужчины беспокоят проблемы фертильности и низкого уровня тестостерона в настоящее время или в будущем, им следует оценить уровень тестостерона и состояние спермы».

Ранее коллектив исследователей из США и Китая предположил, что SARS-CoV-2 не передается половым путем. Чтобы проверить это, они собрали образцы спермы у 34 мужчин из Китая спустя месяц после того, как тем был поставлен диагноз COVID-19. Все они перенесли заболевание легкой или средней степени. Ни в одном из образцов исследователи не обнаружили следов вируса.

Однако ученые работали с пациентами, не страдавшими от тяжелых симптомов COVID-19, поэтому не исключали, что при более серьезной инфекции вирус все же способен передаваться через половой контакт.

«Возможно, что у человека, тяжело больного COVID-19, вирусная нагрузка будет настолько высокой, что это повысит вероятность проникновения вируса в сперму. У нас нет ответа на этот вопрос прямо сейчас, — пояснили они. — Но понимание, что мы не обнаружили ничего такого среди пациентов, перенесших легкую или умеренную форму заболевания, обнадеживает».

При этом, впрочем, интимный контакт сам по себе повышает риски — не только чихание и кашель, но и поцелуи способствуют проникновению вируса в организм. Кроме того, если болезнь протекает бессимптомно, можно заразиться от человека, который чувствует себя вполне здоровым.