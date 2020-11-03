Номерные знаки на авто распознают в режиме онлайн

Альтернативный метод распознавания номерных знаков предложили ученые Вятского государственного университета (ВятГУ). По словам авторов, разработанный способ менее энергозатратный в отличие от современных систем распознавания изображений на нейронных сетях. Результаты исследования опубликованы в научном сборнике Conference of Open Innovations Association (FRUCT).

Большинство современных систем для распознавания номерных знаков реализованы на базе сверточных нейронных сетей. Однако такой метод, по словам исследователей, требует для обучения большого объема выборки данных, значительных вычислительных мощностей и имеет недостаточную гибкость к обрабатываемым данным.

Новый алгоритм, предложенный учеными ВятГУ, не требует предварительного обучения, а для его работы нужны небольшие вычислительные ресурсы. Разработанная система состоит из алгоритмов детектирования номерной пластины, сегментации изображения номерной пластины на симво