Обнаружен огромный коралловый риф

Ученые обнаружили ранее неизвестный огромный коралловый риф в северной части Большого барьерного рифа у берегов Австралии . Об этом сообщается на сайте калифорнийского института океанологии Шмидта (США), исследовательское судно которого "Фалкор" занималось трехмерным картированием морского дна в районе Барьерного рифа.

Фото: Schmidt Ocean Institute Schmidt Ocean Institute

Самое высокое сооружение в Европе - Останкинская телебашня в Москве (540,1 м). Риф, обнаруженный группой исследователей из института океанологии Шмидта, чуть меньше московской телебашни: его высота - 500 метров.

Научно-исследовательское судно "Фалкор", на котором ученые изучают глубины вод Австралии и Тихого океана, на прошлой неделе находилось в водах к северу от полуострова Кейп-Йорк в австралийском штате Квинсленд.

Во время составления карты Большого барьерного рифа исследователи обнаружили новый риф. К нему они отправили дистанционно управляемый подводный робот SuBastian, который оборудован камерой 4K. Робот, способный погружаться на глубину до четырех с половиной километров, давал видеонаблюдения в прямом эфире на сайте института.

Ширина основания нового рифа - 1,5 километра, самая высокая точка рифа (500 м) находится в 40 метрах от поверхности воды.

Океанологи утверждают, что нынешнее открытие является первым в этом регионе за последние 120 лет. С конца 18 века здесь были обнаружены и измерены семь отдельно стоящих очень высоких коралловых рифов.

Большой барьерный риф является крупнейшим в мире скоплением кораллов. Его площадь составляет более 344 000 квадратных километров (т.е. он больше, чем Италия), и он тянется на 2,3 тысячи км вдоль северо-восточного побережья Австралии. В нем обитают 1500 видов рыб, а сам он состоит из 411 видов известковых кораллов. Но сегодня Большому барьерному рифу угрожает изменение климата: рост температуры океана стал причиной массового обесцвечивания кораллов. Результаты недавнего исследования показали, что за последние два десятилетия Большой барьерный риф потерял более половины своих кораллов.

Группа экспертов предупредила, что 90% всех кораллов в мире могут погибнуть, если глобальная температура повысится хотя бы на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными временами.

Так что недавнее открытие кораллового рифа - обнадеживающая новость.