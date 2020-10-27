Развенчан миф о пользе витамина C 

Врач-терапевт клинической больницы при Сеченовском университета Владимир Бекетов рассказал, почему витамин C не помогает при профилактике ОРВИ. Он объяснил, как человек может обойтись без витаминов.

По словам Бекетова, витамин C может навредить организму при чрезмерном употреблении. Он заявил, что достоверных научных данных об эффективности витаминов в профилактике и лечении ОРВИ, гриппа и коронавируса нет. Он добавил, что БАДы не входят ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения, сообщает агентство городских новостей «Москва».