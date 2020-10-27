Ещё
Далее:
Читайте также:
Чувственная Моника Беллуччи в кино
Чувственная Моника Беллуччи в кино Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Развенчан миф о пользе витамина C 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 41 минуту назад
Развенчан миф о пользе витамина C
Фото: ТАСС
Врач-терапевт клинической больницы при Сеченовском университета Владимир Бекетов рассказал, почему витамин C не помогает при профилактике ОРВИ. Он объяснил, как человек может обойтись без витаминов.
По словам Бекетова, витамин C может навредить организму при чрезмерном употреблении. Он заявил, что достоверных научных данных об эффективности витаминов в профилактике и лечении ОРВИ, гриппа и коронавируса нет. Он добавил, что БАДы не входят ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«При достаточном ежедневном потреблении отрубей (10-50 граммов), овощей и фруктов (не менее 250 граммов в сутки), а также кисломолочных продуктов прием витаминов не нужен», — подчеркнул врач.

Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россиян предупредили об очередном обострении ситуации с COVID-19 Россиян предупредили об очередном обострении ситуации с COVID-19 Данные по больным COVID в Димитровграде перестали добавлять к общим Данные по больным COVID в Димитровграде перестали добавлять к общим Мировые ученые обсудят коронавирус на форуме OpenBio в Новосибирске Мировые ученые обсудят коронавирус на форуме OpenBio в Новосибирске
Наука , Наука и техника , Владимир Бекетов , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Более 500 москвичей подали заявки на курс самозанятых
Более 500 москвичей подали заявки на курс самозанятых
Москвичам пообещали погожий осенний день
Москвичам пообещали погожий осенний день
«Россия не оставит без реакции»: Лавров пригрозил Западу
«Россия не оставит без реакции»: Лавров пригрозил Западу
«Дебилы»: Познер обрушился на россиян
«Дебилы»: Познер обрушился на россиян
Видео
Порномодель расстреляла грабителей из пистолета
02:05
Порномодель расстреляла грабителей из пистолета
Происшествия Криминал
Опубликовано видео ночной стрельбы мотострелков
00:49
Опубликовано видео ночной стрельбы мотострелков
Армия
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
01:01
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
Происшествия
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
03:09
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
В мире
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
00:27
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
00:55
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
В России введут химическую кастрацию
01:14
В России введут химическую кастрацию
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение