Раскрыто шокирующее последствие коронавируса

Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием более 84 тысяч переболевших COVID-19 британцев, предложив им пройти онлайн-тест на остроту памяти и когнитивных способностей. Полученные результаты были сопоставлены с данными проекта Great British Intelligence Test, в рамках которого проверить свой интеллект могут все жители Великобритании.