Вакцины против covid-19 сделают нас уязвимыми к СПИДу?

Science (США) разбирается, насколько велика опасность и какие регионы мира окажутся под угрозой. Четверо маститых ученых с тревогой высказались по поводу ряда вакцин, призванных бороться с covid-19. Есть опасения, что они могут повышать восприимчивость к ВИЧ и вызывать СПИД, заявили исследователи.разбирается, насколько велика опасность и какие регионы мира окажутся под угрозой.

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Некоторые вакцины — кандидаты для борьбы с covid-19 могут повысить восприимчивость к ВИЧ, предупреждает группа ученых. Еще в 2007 году они выяснили, что экспериментальная вакцина против ВИЧ повысила для некоторых людей риск заражения вирусом, вызывающим СПИД.

Эти опасения возникли в то самое время, когда в самом разгаре поиски вакцины, призванной остановить пандемию коронавируса. Однако теперь исследователи активно распространяют «предостережения» — отчасти потому, что испытания вакцин могут вскоре начаться в странах, где бушует эпидемия ВИЧ, например, в Южной Африке

Пакистане. Некоторые вакцины, как одобренные, так и экспериментальные, созданы на основе различных аденовирусов, которые, хотя и вызывают простуду, зачастую безвредны. В ходе злополучных испытаний вакцины против ВИЧ использовался искусственно созданный штамм, известный как аденовирус серотипа 5 (Ad5), для доставки в организм гена поверхностного белка вируса СПИДа. В четырех вакцинах-кандидатах, которые призваны бороться с covid-19 и в настоящее время проходят клинические испытания в нескольких странах, включая США, Ad5 также служит «вектором» для переноса гена поверхностного белка вируса SARS-CoV-2, ставшего, как известно, причиной нынешней пандемии. При этом две из указанных вакцин дошли до третьей стадии крупномасштабных испытаний в России

В сегодняшнем выпуске журнала The Lancet четверо маститых ученых с тревогой высказываются по поводу этих вакцин-кандидатов, призванных бороться с covid-19. Они рассказывают о своем участии в проведении плацебо-контролируемого испытания вакцины против СПИДа, получившего название STEP. При проведении промежуточного испытания в рамках STEP было установлено, что необрезанные мужчины, которые естественным образом заразились аденовирусом Ad5 до вакцинации, становятся особенно уязвимы перед вирусом СПИДа.

На вакцину производства компании Merck возлагались основные надежды: она должна была увенчать двадцатилетние поиски вакцины против ВИЧ. Но результаты испытаний в рамках STEP неожиданно вызвали смятение и замешательство. «Чтобы прийти в себя, понадобилось десятилетие», — говорит один из соавторов статьи в Lancet Лоуренс Кори из Центра исследования рака им. Фреда Хатчинсона. Лоуренс Кори сейчас является одним из руководителей сети учреждений по профилактике covid-19 в Соединенных Штатах, где тестируются вакцины по заказу Национальных институтов здравоохранения США.

Поскольку скоро могут появиться вакцины против covid-19 на основе аденовируса Ad5, Лоуренс Кори с соавторами сделал публичное заявление, ведь вакцины на основе Ad5 могут начать тестироваться на группах добровольцев, где высок процент распространения ВИЧ и, следовательно, наблюдается повышенный риск случайного заражения инфекцией во время клинических испытаний.

«Если бы я находился в какой-нибудь африканской стране к югу от Сахары и мне пришлось бы принимать решение об использовании в этой стране вакцины против SARS-CoV-2, то не понимаю, почему я должен обязательно использовать [вакцину] на основе вектора Ad5, в то время как есть много других альтернатив», — задается вопросом Кори.

Отрицательные результаты, полученные во время испытаний STEP (оценивалась эффективность вакцины Merck среди людей с высоким риском заражения ВИЧ в Америке и Австралии), также проявились во время второго испытания под названием Phambili, когда тестировалась та же самая вакцина. Одновременно его проводили и в Южной Африке, но досрочно остановили из-за результатов, полученных после испытаний STEP.

Остается неясным, каким образом вакцина производства Merck на основе аденовируса Ad5 могла увеличить риск передачи ВИЧ в ходе испытаний STEP и Phambili. В редакционной статье журнала Lancet рассматриваются несколько возможных причин, включая ослабление иммунитета к ВИЧ, усиление репликации вируса СПИДа или создание для него большего количества клеток-мишеней.

В дополнение к вакцинам против covid-19, созданным на основе Ad5, несколько других лидирующих вакцин, в том числе созданных компаниями Johnson&Johnson и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, тоже используют различные аденовирусы в качестве векторов. Разработчики не получили доказательств, что какой-либо из этих аденовирусов увеличивает риск заражения ВИЧ.

Из всех разработчиков вакцин против covid-19, созданных на основе Ad5, дальше всех продвинулась китайская компания CanSino Biologics. В майском отчете, опубликованном в журнале Lancet, ученые из этой компании признали «спорной» саму возможность, что использованный ими вектор способен увеличивать риск заражения ВИЧ, и заявили, что будут отслеживать этот вопрос в ходе испытаний вакцин-кандидатов. В настоящее время вакцина против covid-19 производства CanSino проходит испытания на эффективность в России и Пакистане, обе эти страны надеются привлечь более 40 тысяч добровольцев. CanSino обсуждает вопрос о начале исследований в Саудовской Аравии, Бразилии, Чили и Мексике.

Китай уже одобрил вакцину компании CanSino против лихорадки Эбола, в которой используется вектор Ad5. Генеральный директор CanSino Ю Сюэфэн (Yu Xuefeng) заявил в Science, что риск повышенной восприимчивости к ВИЧ можно ограничить с помощью вакцин на базе Ad5, продуцирующих белок вируса СПИДа.

«У нас пока нет четкого ответа, — говорит Ю Сюэфэн. — Но если говорить о вакцине против Эболы, то ничего подобного мы не видели». Вакцина против Эболы, созданная компанией CanSino, была протестирована на добровольцах в Сьерра-Леоне, где, как отмечает Ю Сюэфэн, отмечался относительно высокий уровень распространения ВИЧ. В подобных условиях вероятность обнаружения проблемы, если бы она действительно существовала, увеличивается.

Российский научно-исследовательский институт им. Гамалеи создал вакцину против covid-19, в которой используется комбинация векторов Ad5 и Ad26. Сейчас в России исследуется эффективность этой вакцины.

На прошлой неделе компания ImmunityBio получила разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, позволяющее начать испытания вакцины против covid-19 на добровольцах. В этой вакцине в качестве вектора используется Ad5. Первое испытание пройдет в городе Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, но генеральный директор компании Патрик Сун-Шионг (Patrick Soon-Shiong) также надеется проверить вакцину на жителях Южной Африки, где он рос и изучал медицину.

Он называет результаты исследования в рамках STEP «очень и очень нечеткими» и подчеркивает, что в Ad5 производства ImmunityBio имеются четыре генные делеции, снижающие иммунный ответ, которые он запускает. «Он на 90% выключен», — говорит Патрик Сун-Шионг.

Компания ImmunityBio обсуждает риски с учеными и регулирующими органами Южной Африки в связи с проведением там испытания модифицированной вакцины против covid-19 на базе Ad5. Добровольцы, которые поучаствуют в исследованиях, будут проинформированы о потенциальных рисках с учетом предыдущих результатов испытаний STEP и Phambili.

Сун-Шионг подчеркивает, что экспериментальная вакцина от covid-19, произведенная его компанией, в отличие от прочих вакцин-кандидатов на базе аденовирусного вектора, представляет собой два разных гена SARS-CoV-2 и, следовательно, может обеспечить бóльшую защиту от инфекции или заболевания. Сун-Шионг задается вопросом: зачем проверять вакцину только в зажиточных районах Южной Калифорнии? «А почему не в Южной Африке? Почему бы не взять и малообеспеченных людей из других стран мира?»

Педиатр Гленда Грей (Glenda Gray), которая возглавляет Южноафриканский совет медицинских исследований и участвовала в испытаниях Phambili, провела несколько встреч с учеными из ImmunoBio. «Когда [Сун-Шионг] связался с Южной Африкой, мы были очень встревожены, — говорит Грей. — Участники испытаний Phambili, весьма травмированные тем, что тогда случилось, как-то не очень хотели повторения и в Южной Африке».

Однако после нескольких месяцев обсуждений, продолжает Грей, южноафриканцы пришли к выводу, что регулирующие органы должны рассмотреть возможность проведения испытания (в ограниченных масштабах) вакцины на добровольцах с низким риском заражения ВИЧ. «Мы решили пока не выплескивать вместе с водой и ребенка, — заметила Грей. — Если это произойдет в Южной Африке, то необходимо будет очень обстоятельно всё обсудить с местными общинами, ведь нам необходимо доподлинно убедиться, что участники понимают ситуацию с испытаниями в прошлом».

По словам Гленды Грей, Южная Африка ценит инициативу ImmunoBio, которая предложила начать производство вакцины в этой стране.

«Эпидемии covid-19 в Южной Африке в самом разгаре, и мы не знаем, получим ли мы вообще когда-нибудь доступ к вакцинам, производимым в других странах мира», — говорит Грей.

Окончательное решение о дальнейших действиях, настаивает Грей, должны принимать южноафриканские ученые, регулирующие органы и комитеты по этике.

«Было бы невероятным высокомерием заявлять, в какой стране наука хороша, а в какой плоха, — говорит Грей. — Все знают про испытания Phambili и STEP. Вот почему все ученые понимают, что необходимо проявлять осторожность».

По мнению Гленды Грей, которая вместе с Лоуренсом Кори и тремя другими учеными стала соавтором статей в журнале Lancet о вакцинах против ВИЧ, простых ответов нет.