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NASA объявило о новом открытии на Луне

Газета.Ru
1 час назад
Космическое агентство NASA в начале следующей недели проведет пресс-конференцию, на котором расскажет о новым открытии, связанном с Луной. По мнению ученых, эта информация поможет в исследовании далекого космоса, сообщает телеканал "360".
NASA объявило о новом открытии на Луне
Фото: ReutersReuters
Конференция пройдет в понедельник, 26 октября, в 19:00 по московскому времени. В мероприятии примут участие научные сотрудники NASA.
Известно, что открытие сделали с помощью стратосферной обсерватории SOFIA — самой большой в мире. Обсерватория ведет наблюдение в инфракрасном диапазоне, что помогает обнаружить явления, которые невозможно увидеть в видимом свете.
Кроме того, на пресс-конференции расскажут про программу "Артемида". В 2024 году NASA планирует отправить на поверхность Луны первую женщину и еще одного мужчину. Это следующая ступень к масштабному изучению Марса. Космонавтов на эту планету планируют отправить в 2030 году.
Наука,Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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