NASA объявило о новом открытии на Луне

Конференция пройдет в понедельник, 26 октября, в 19:00 по московскому времени. В мероприятии примут участие научные сотрудники NASA.

Известно, что открытие сделали с помощью стратосферной обсерватории SOFIA — самой большой в мире. Обсерватория ведет наблюдение в инфракрасном диапазоне, что помогает обнаружить явления, которые невозможно увидеть в видимом свете.

Кроме того, на пресс-конференции расскажут про программу "Артемида". В 2024 году NASA планирует отправить на поверхность Луны первую женщину и еще одного мужчину. Это следующая ступень к масштабному изучению Марса. Космонавтов на эту планету планируют отправить в 2030 году.