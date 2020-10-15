«Главная мишень»: куда бьет коронавирус в теле человека

Патологоанатом рассказала, как коронавирусная инфекция поражает органы человека. Главная мишень COVID-19 — легкие, там появляется массивный отек. Порой болезнь может вызвать закупорку легочной артерии. Другие ткани и органы также находятся под угрозой.

Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина сообщила о поражении коронавирусной инфекцией органов человеческого организма. Ее слова передает телеканал «Россия 1».

Легкие — основная мишень коронавируса.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — заявила Гришина.

По данным врачей, у жертв коронавирусной инфекции стандартная масса легких — 350 граммов — может увеличиться до 2 кг. Порой болезнь может вызвать закупорку легочной артерии, поразить иные ткани и органы.

Умирают от COVID-19 в основном люди в возрасте после 50 лет. В последнее время возросла доля скончавшихся от коронавируса среди молодежи.

В начале сентября врачи из США предупредили, что COVID-19 провоцирует у детей осложнения, приводящие к аневризме коронарных сосудов и другим болезням сердца. Чаще всего сообщается о высокой температуре и гипотонии, а также о ряде более редких симптомов, в том числе боли в животе и горле, кашле, спутанном сознании, диарее, отечности конечностей, тошноте, рвоте и головной боли. Обследование может выявить поражения сердечно-сосудистой системы, такие как миокардит и перикардит, а также поражение коронарной артерии. Полные и достоверные данные о сущности синдрома, факторах риска и полном наборе возможных симптомов отсутствуют в силу недостаточной изученности болезни. В отдельных случаях синдром может привести к смерти.

В июле в российском Минздраве сообщили, что коронавирус может негативно сказываться на мужском здоровье. В некоторых случаях SARS-CoV-2 проникает в яички и поражает сперматозоиды, тем самым повышая риски бесплодия.

«Согласно работам китайских и американских ученых, коронавирус может определяться в сперме у переболевших мужчин, причем как в острый период болезни (около 15% обследованных), так и в стадии выздоровления (8% обследованных)», — пояснил уролог-андролог, ведущий научный сотрудник «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Сергей Боголюбов.

В середине лета американские ученые в результате вскрытия умерших от коронавирусной инфекции пациентов выяснили, что SARS-CoV-2 не приводит к типичному воспалению сердечной мышцы, как считалось ранее, — оказалось, что повреждения в сердце носят совсем иной характер. В целом клинически выраженную сердечную недостаточность имеют 23-42% пациентов, госпитализированных с COVID-19, сообщила порталу «Доктор Питер» руководитель отдела сердечной недостаточности НМИЦ им. Алмазова Мария Ситникова.

«Проблемы с сердцем чаще регистрируют у умерших пациентов по сравнению с выжившими — 51,9% против 11,7%, соответственно», — добавила она.

Кроме того, в начале июля сотрудник Университетской больницы Цюриха обнаружил расширение кровеносных сосудов при вскрытии умершего от коронавируса пациента. Об этом он написал в журнале The Lancet.

Швейцарский медик обнаружил, что у больных COVID-19 наблюдается ускоренный рост кровеносных сосудов и повышенное образование тромбов по сравнению с больными гриппом.

Также было замечено, что при развитии заболевания в тяжелой форме в организме появляются повреждения внутренних органов и острая почечная недостаточность. В связи с этим ученый предположил, что коронавирус поражает не легкие, а кровеносные сосуды человека.

Данные из Китая и Германии же свидетельствуют, что COVID-19 поражает помимо легких также сердце, печень, мозг, кишечник и почки.

Ранее исследователи уже обращали внимание, что при COVID-19 у пациентов развивается не только пневмония, но и инсульты или почечная недостаточность, в том числе и у молодежи. Следы вируса обнаруживались в кале пациентов, что говорит о не только воздушно-капельном, но и орально-фекальном пути передачи инфекции.

Также коронавирус Sars-CoV-2 прекрасно чувствует себя в кишечнике людей — он способен там не только жить, но и реплицироваться.