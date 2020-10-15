Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Патологоанатомы показали, что COVID-19 делает с органами человека 

Газета.Ru 2 часа назад
«Главная мишень»: куда бьет коронавирус в теле человека
Фото: Газета.Ru
Патологоанатом рассказала, как коронавирусная инфекция поражает органы человека. Главная мишень COVID-19 — легкие, там появляется массивный отек. Порой болезнь может вызвать закупорку легочной артерии. Другие ткани и органы также находятся под угрозой.
Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина сообщила о поражении коронавирусной инфекцией органов человеческого организма. Ее слова передает телеканал «Россия 1».
Легкие — основная мишень коронавируса.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — заявила Гришина.

По данным врачей, у жертв коронавирусной инфекции стандартная масса легких — 350 граммов — может увеличиться до 2 кг. Порой болезнь может вызвать закупорку легочной артерии, поразить иные ткани и органы.
Умирают от COVID-19 в основном люди в возрасте после 50 лет. В последнее время возросла доля скончавшихся от коронавируса среди молодежи.
В начале сентября врачи из США предупредили, что COVID-19 провоцирует у детей осложнения, приводящие к аневризме коронарных сосудов и другим болезням сердца. Чаще всего сообщается о высокой температуре и гипотонии, а также о ряде более редких симптомов, в том числе боли в животе и горле, кашле, спутанном сознании, диарее, отечности конечностей, тошноте, рвоте и головной боли. Обследование может выявить поражения сердечно-сосудистой системы, такие как миокардит и перикардит, а также поражение коронарной артерии. Полные и достоверные данные о сущности синдрома, факторах риска и полном наборе возможных симптомов отсутствуют в силу недостаточной изученности болезни. В отдельных случаях синдром может привести к смерти.
В июле в российском Минздраве сообщили, что коронавирус может негативно сказываться на мужском здоровье. В некоторых случаях SARS-CoV-2 проникает в яички и поражает сперматозоиды, тем самым повышая риски бесплодия.

«Согласно работам китайских и американских ученых, коронавирус может определяться в сперме у переболевших мужчин, причем как в острый период болезни (около 15% обследованных), так и в стадии выздоровления (8% обследованных)», — пояснил уролог-андролог, ведущий научный сотрудник «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Сергей Боголюбов.

В середине лета американские ученые в результате вскрытия умерших от коронавирусной инфекции пациентов выяснили, что SARS-CoV-2 не приводит к типичному воспалению сердечной мышцы, как считалось ранее, — оказалось, что повреждения в сердце носят совсем иной характер. В целом клинически выраженную сердечную недостаточность имеют 23-42% пациентов, госпитализированных с COVID-19, сообщила порталу «Доктор Питер» руководитель отдела сердечной недостаточности НМИЦ им. Алмазова Мария Ситникова.

«Проблемы с сердцем чаще регистрируют у умерших пациентов по сравнению с выжившими — 51,9% против 11,7%, соответственно», — добавила она.

Кроме того, в начале июля сотрудник Университетской больницы Цюриха обнаружил расширение кровеносных сосудов при вскрытии умершего от коронавируса пациента. Об этом он написал в журнале The Lancet.
Швейцарский медик обнаружил, что у больных COVID-19 наблюдается ускоренный рост кровеносных сосудов и повышенное образование тромбов по сравнению с больными гриппом.
Также было замечено, что при развитии заболевания в тяжелой форме в организме появляются повреждения внутренних органов и острая почечная недостаточность. В связи с этим ученый предположил, что коронавирус поражает не легкие, а кровеносные сосуды человека.
Данные из Китая и Германии же свидетельствуют, что COVID-19 поражает помимо легких также сердце, печень, мозг, кишечник и почки.
Ранее исследователи уже обращали внимание, что при COVID-19 у пациентов развивается не только пневмония, но и инсульты или почечная недостаточность, в том числе и у молодежи. Следы вируса обнаруживались в кале пациентов, что говорит о не только воздушно-капельном, но и орально-фекальном пути передачи инфекции.
Также коронавирус Sars-CoV-2 прекрасно чувствует себя в кишечнике людей — он способен там не только жить, но и реплицироваться.
Газета.Ru: последние новости
Ученые рассказали, кому грозит смерть от коронавируса больше всего Ученые рассказали, кому грозит смерть от коронавируса больше всего Ученые рассказали, сколько коронавирус "живет" на экранах смартфонов Ученые рассказали, сколько коронавирус "живет" на экранах смартфонов Сын Королевой и Тарзана назвал измену отца "ерундой" Сын Королевой и Тарзана назвал измену отца "ерундой"
Комментарии
Наука , Статьи , Людмила Гришина , Минздрав РФ , Иркутск , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
В квартире нашли мумию 79-летней россиянки
В квартире нашли мумию 79-летней россиянки
Лукашенко предупредили о «проклятии победителя»
Лукашенко предупредили о «проклятии победителя»
Поклонская рассказала про нечто непонятное в Крыму
Поклонская рассказала про нечто непонятное в Крыму
Новости партнеров
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире