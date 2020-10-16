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Ученые разработали способный предсказать тяжелые формы COVID-19 тест 

Газета.Ru и ещё 1 58 минут назад
Британские ученые разработали тест-систему, которая способна определить тяжелые формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Respiratory Research.
Так, разработчики уточняют, что тест будет проводиться по профилю пяти цитокинов в крови человека, которые отвечают за выработку защитных иммунных клеток.
Специалисты отметили, что некоторые пациенты с коронавирусом страдают от цитокинового шторма, то есть высокой доли цитокинов в крови, что приводит к гипервоспалению. Оно в свою очередь становится причиной разрушения клеток и тканей в организме, что может осложнять течение болезни и приводить к летальному исходу.
Ученые подчеркивают, что пациенты, у которых выявлена предрасположенность к цитокиновому шторму, следует сразу направлять в отделение интенсивной терапии, поскольку существует риск необходимости подключения к аппарату ИВЛ.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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Наука , Видео , Наука и техника , РИА Новости , Румыния
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