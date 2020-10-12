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Попова назвала особенность вакцины «Вектора» 

News.ru и ещё 6 57 минут назад
Названа особенность вакцины «Вектора»
Фото: globallookpress.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вторая российская вакцина от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр «Вектор», лучше всего подходит людям старшего поколения. Также, по её словам, она хорошо поможет людям с хроническими заболеваниями.

Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса, — пояснила Попова в беседе с «Российской газетой».

Глава ведомства также отметила, что вакцина не вызывает аллергических реакций. Это подтверждено на доклинических испытаниях, которые проводились на животных, и во время исследований с участием добровольцев.

Я фактически участвовала в клинических исследованиях, сделав прививку этой вакциной. У меня сезонная аллергия — поллиноз, и для меня было важно ощутить, будет ли у меня какая либо реакция … никакой реакции не было … ни по моим ощущениям, ни … по результатам лабораторных исследований, — подчеркнула Попова.

Вакцина «Вектора» должна быть зарегистрирована 15 октября 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно будет в промышленном масштабе вакцинировать людей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Как отметил градоначальник, история с коронавирусом закончится и надо её пройти без потерь.
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Комментарии
Наука , Наука и техника , Анна Попова , Роспотребнадзор , "Российская газета"
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