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Новая супербактерия: ученые предупредили об угрозе смертельной эпидемии

Свободная пресса
34 минуты назад
Ученые из США заявили, что над человечеством нависла новая угроза.
Как сообщает Лента.ру, каждый год 700 тысяч человек по всему миру становятся жертвами особо устойчивого вида бактерий. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами достигнет 10 миллионов человек.
Ученые считают, что из-за частого использования антибиотиков многие бактериальные инфекции, включая штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, стало очень сложно, а иногда и невозможно лечить.
На фоне пандемии и бесконтрольного приема антибиотиков мир может быстрее столкнуться с новой эпидемией.
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