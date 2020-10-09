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Проверена эффективность вакцин против нового штамма коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Проверена эффективность вакцин против COVID-19
Фото: ТАСС
Ученые Йоркского университета в Великобритании проверили эффективность разрабатываемых в настоящее время вакцин против COVID-19 в отношении штамма G, который в настоящее время получил распространение по всему миру. Об этом сообщается в статье, опубликованной в npj Vaccines.
Большинство вакцин, разрабатываемых во всем мире, основаны на исходном вирусе штамма D, который доминировал в начале пандемии. Сейчас новый штамм G составляет 85 процентов полученных геномов SARS-CoV-2. Оба штамма отличаются друг от друга мутацией D614G, которая затрагивает S-белок (белок-«шип»). У ученых было опасение, что эта мутация может повлиять на эффективность вакцин, однако доказательств этого эффекта найдено не было.
Исследователи проанализировали образцы крови хорьков, которым была введена вакцина-кандидат для борьбы с коронавирусом вне зависимости от его штамма. Однако в случае обоих штаммов препарат вызывал устойчивый иммунитет к SARS-CoV-2. Кроме того, для штамма G, если он превратится в сезонную инфекцию, не потребуется постоянно разрабатывать обновленные вакцины, как в случае с гриппом.
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Наука , Наука и техника , Великобритания
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