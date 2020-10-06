Обнаружен новый способ заражения коронавирусом

Заразиться коронавирусом можно не только при тесном контакте с заболевшим, но и находясь на более значительном расстоянии. Такой вывод сделали специалисты Центра по контролю и предотвращению заболеваний США
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По подсчетам экспертов, возбудитель COVID может передаваться на расстояние до 1,8 метра. У ученых есть подтверждения, что именно так инфекция и передавалась от человека к человеку. При этом риски заразиться особенно велики в закрытых помещениях. В частности, когда люди занимаются спортом, активно потеют.
Эксперты добавили, что чаще всего люди заражаются, когда имеют тесный контакт с инфицированным, пишет «Вечерняя Москва».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, за минувшие сутки в Росси выявлено 11 615 случаев коронавируса. На первом месте по-прежнему остается Москва, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Московская область.