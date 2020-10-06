Обнаружен новый способ заражения коронавирусом

По подсчетам экспертов, возбудитель COVID может передаваться на расстояние до 1,8 метра. У ученых есть подтверждения, что именно так инфекция и передавалась от человека к человеку. При этом риски заразиться особенно велики в закрытых помещениях. В частности, когда люди занимаются спортом, активно потеют.