Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Обнаружен новый способ заражения коронавирусом

РИА "ФедералПресс"иещё 4
43 минуты назад
Заразиться коронавирусом можно не только при тесном контакте с заболевшим, но и находясь на более значительном расстоянии. Такой вывод сделали специалисты Центра по контролю и предотвращению заболеваний США.
Обнаружен новый способ заражения коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По подсчетам экспертов, возбудитель COVID может передаваться на расстояние до 1,8 метра. У ученых есть подтверждения, что именно так инфекция и передавалась от человека к человеку. При этом риски заразиться особенно велики в закрытых помещениях. В частности, когда люди занимаются спортом, активно потеют.
Эксперты добавили, что чаще всего люди заражаются, когда имеют тесный контакт с инфицированным, пишет «Вечерняя Москва».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, за минувшие сутки в Росси выявлено 11 615 случаев коронавируса. На первом месте по-прежнему остается Москва, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Московская область.
Наука,Наука и техника,ФедералПресс,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители