Названы неочевидные признаки инсульта 

Невролог Министерства здравоохранения Московской области , доктор медицинских наук Ринат Богданов в беседе с "АиФ" напомнил, что чаще всего инсульт проявляется в виде нарушений движений и речи. Однако, возможны и другие проявления.

Он напомнил, что пациенты с инсультом с удивлением понимают, что не могут управлять ногой или рукой, а также не могут говорить. По словам Богданова, одна из особенностей прекращения работы участка головного мозга заключается в том, что все эти симптомы появляются внезапно или после пробуждения, и они все практически не меняются со временем.

Однако Богданов отметил, что при инсульте у человека может также измениться кожная чувствительность и внезапно нарушиться зрение. Кроме того, может возникнуть головокружение и неустойчивость, которое чувствуется постоянно и не меняется при смене положения тела. Возможны и проблемы с памятью.

Невролог подчеркнул, что отдельного внимания заслуживают транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта проходят достаточно быстро. Однако, это не означает, что проблемы с кровоснабжением мозга ушли — человеку нужно немедленно обратиться ко врачу.

Он напомнил, что при инсульте "терапевтическое окно" — время, когда помощь врачей наиболее эффективна, составляет 4,5 часа. За этот промежуток времени можно спасти участок мозга от гибели.

Однако если признаки инсульта проявились так слабо, что и сам человек, и окружающие люди посчитали, что все прошло или ничего не было, то нужно провести простой тест: попросите человека улыбнуться (кривая улыбка является признаком инсульта), а также поднять руки вверх или вытянуть их перед собой — человек с инсультом сможет сделать это только одной рукой. Кроме того, человек должен повторить несложную фразу — при инсульте речь будет замедленной, а человек не сможет запомнить слова. Также его можно попросить высунуть язык — если он запал или искривлен, то у человека случился удар.