Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Названы неочевидные признаки инсульта 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названы неочевидные признаки инсульта
Фото: depositphotos.com
Невролог Министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук Ринат Богданов в беседе с "АиФ" напомнил, что чаще всего инсульт проявляется в виде нарушений движений и речи. Однако, возможны и другие проявления.
Он напомнил, что пациенты с инсультом с удивлением понимают, что не могут управлять ногой или рукой, а также не могут говорить. По словам Богданова, одна из особенностей прекращения работы участка головного мозга заключается в том, что все эти симптомы появляются внезапно или после пробуждения, и они все практически не меняются со временем.
Однако Богданов отметил, что при инсульте у человека может также измениться кожная чувствительность и внезапно нарушиться зрение. Кроме того, может возникнуть головокружение и неустойчивость, которое чувствуется постоянно и не меняется при смене положения тела. Возможны и проблемы с памятью.
Невролог подчеркнул, что отдельного внимания заслуживают транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта проходят достаточно быстро. Однако, это не означает, что проблемы с кровоснабжением мозга ушли — человеку нужно немедленно обратиться ко врачу.
Он напомнил, что при инсульте "терапевтическое окно" — время, когда помощь врачей наиболее эффективна, составляет 4,5 часа. За этот промежуток времени можно спасти участок мозга от гибели.
Однако если признаки инсульта проявились так слабо, что и сам человек, и окружающие люди посчитали, что все прошло или ничего не было, то нужно провести простой тест: попросите человека улыбнуться (кривая улыбка является признаком инсульта), а также поднять руки вверх или вытянуть их перед собой — человек с инсультом сможет сделать это только одной рукой. Кроме того, человек должен повторить несложную фразу — при инсульте речь будет замедленной, а человек не сможет запомнить слова. Также его можно попросить высунуть язык — если он запал или искривлен, то у человека случился удар.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Врач указала на "самый опасный предмет" при пандемии COVID-19 Врач указала на "самый опасный предмет" при пандемии COVID-19 Названы города России с самыми высокими зарплатами Названы города России с самыми высокими зарплатами
Комментарии
Наука , Другое , Наука и техника , Аргументы и Факты , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Когда овощи превращаются в яд?
Когда овощи превращаются в яд?
Водонаеву после операции не узнать
Водонаеву после операции не узнать
«Что, вообще обожрался?»: драка в московском метро
«Что, вообще обожрался?»: драка в московском метро
Видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
00:34
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
Происшествия
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
01:45
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
В мире Политика
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
01:00
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
Армия
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
01:34
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
Происшествия
Появилось видео применения водомета в Минске
01:35
Появилось видео применения водомета в Минске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение