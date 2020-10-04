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«Больницы захлебнутся от жертв, кашляющих кровью»: что будет, если проснется Йеллоустон 

Майк Габриелян 39 минут назад
«Больницы захлебнутся от жертв, кашляющих кровью»
Фото: Reuters
Ученый заявил, что больницы США в любой момент могут заполниться людьми, захлебывающимися от крови в легких. К этому приведет извержение вулкана Йеллоустон. Он вызовет хаос «во всех уголках континентальной части США». Такую картину нарисовал научный писатель Брайан Уолш, пишет Express.
Кальдеру, расположенную в Йеллоустонском национальном парке, называют супервулканом. Она способна вызывать глобальные разрушения в случае извержения. Не случайно Геологическая служба США (USGS) постоянно следит за данным объектом.
Научный писатель Брайан Уолш нарисовал мрачный сценарий того, что может произойти при извержении супервулкана.
В недавно опубликованной книге «Светопреставление: краткий справочник по концу света» он пишет: "Вначале будет серия все более интенсивных землетрясений, и эта серия будет признаком того, что магма устремляется к поверхности. Давление будет расти до тех пор, пока, словно шампанское в энергично встряхиваемой бутылке, магма не вырвется из земли. Титаническое извержение выбросит наружу большое количество токсичных веществ".
По мнению Уолша, извержение будет продолжаться в течение нескольких дней, и Йеллоустон покроется лавой в радиусе 70 км.
В итоге шлейф из пепла, лавы и вулканических газов достигнет огромной высоты и окутает Северную Америку.

«Больницы захлебнутся от жертв, кашляющих кровью, поскольку силикат в пепле будет резать их легкие», — предрекает Уолш.

Пепел также может отравить посевы и вызвать вулканическую зиму во всем мире, при которой глобальные средние температуры могут упасть на 8 градусов. Это приведет к повсеместному голоду.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Йеллоустон представляет огромную угрозу для нашей планеты.
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Наука , Наука и техника , Брайан Уолш , США
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