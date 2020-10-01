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Мясников назвал болезни, которые провоцируют рак 

Ura.Ru 23 минуты назад
Мясников назвал провоцирующие рак болезни
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал список болезней, которые способны провоцировать рак. Своевременное обследование при заболевании поможет не дать развиться раковой опухоли, утверждает врач.

«В основном это вирусные гепатиты, гастрит или язва желудка, вирус папилломы человека», — рассказал Мясников «Московскому комсомольцу».

Также как опасные медик перечислил воспаления кишечника и хроническую обструктивную болезнь легких.
Мясников подчеркнул, что от части этих болезней есть прививки, которые могут также снизить риск появления рака печени и рака шейки матки. В то же время, при гастрите или язве рак может развиться даже просто от соленой пищи и прививки тут не помогут, уточнил врач.
28 сентября Мясников назвал правильные способы употребления суперфуда. Он напомнил, что такие продукты полезны и содержат витамины, пишет телеканал 360.
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Наука , Наука и техника , Александр Мясников , Московский комсомолец , Телеканал "360° Подмосковье"
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