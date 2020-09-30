Стало известно влияние гриппа на коронавирус

Грипп может негативно повлиять на тяжесть заражения коронавирусом, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она отметила, что коронавирус и грипп — два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами. По ее словам, если человек заразится обоими вирусами, то на организм будет оказана двойная нагрузка.

«В то же время время мутации коронавируса вызывают озабоченности. Сейчас описан не только D614G, но и новые мутации. Они еще хуже», — цитируют «Известия» специалиста.

Баранова заявила, что новые штаммы нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который «был изначально».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививку от гриппа уже сделали более 16 млн жителей России.

Она подчеркнула, что в планах властей привить до 60% россиян. Также Анна Попова отметила, что в больницы страны поставляют 4 вида отечественной вакцины от гриппа.