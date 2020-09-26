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Объяснена «хитрость» коронавируса 

Lenta.ru 15 минут назад
Объяснена «хитрость» коронавируса
Фото: Reuters
Вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе (США) Шэйн Кротти заявил Bloomberg, что замедленный ответ организма на вторжение инфекции может быть «хитростью» коронавируса, передает РИА Новости.

«Она [хитрость] состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона первого типа», — объяснил Кротти.

Исследования американских ученых о том, что решающее значение при тяжелом течении болезни может иметь недостаток интерферона, были опубликованы в журнале Science.
У части пациентов с тяжелым течением COVID-19 был нарушен интерферонный ответ «из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител», которые атакуют интерферон. Также выяснилось, что 94 процента пациентов, антитела которых атаковали интерферон, — мужчины. Это объясняет более частые случаи тяжелого течения заболевания среди мужчин.
Ранее американские ученые назвали фактор, значительно снижающий смертность от коронавируса. Согласно данным специалистов, среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов.
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Наука , Наука и техника , РИА Новости , Bloomberg , США
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