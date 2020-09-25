Исследователи пришли к выводу, что S-белок вируса необычайно прочно связывается с рецептором АСЕ2, находящимся на поверхности клеток слизистых оболочек. Было насчитано как минимум 18 точек контакта. При этом главный домен этого соединения не изменился с момента первоначальной вспышки в Китае в ноябре 2019 года. Это означает, что человек должен производить сразу несколько типов антител, способных заблокировать S-белок, чтобы быстро справиться с коронавирусом.