Найдена древняя обитель цистерцианских монахов 

Первые находки были сделаны в графстве Мит на востоке острова в прошлом году. Но теперь исследователи уже уверены, что развалины здания были домом для цистерцианских монахов, приехавших сюда из Нормандии . Это по мнению ученых была монастырская ферма 13 века.

Среди последних находок археологов были средневековый ключ, кости животных скота и домашних животных, а также продукты смешанного сельского хозяйства. В главном жилом блоке была обнаружена впечатляющая коммунальная уборная с деталями тринадцатого века, а за пределами главного жилого блока есть свидетельство наличия системы водоснабжения, которая обеспечивала потребности этого сообщества в туалетах, стирке и приготовлении пищи.

Ученые считают, что здесь проживало от 30 до 50 монахов. Хотя обычно в цистерцианских общинах их было гораздо меньше. Примерное количество монахов исследователи вычислили измерив печь из расчета того, сколько буханок хлеба в нее войдет. Они предположили, что на каждого монаха была рассчитана одна буханка хлеба в день.

«Одна буханка равна одному монаху, поэтому размер печи может показать, сколько человек приехало из Франции, чтобы жить и работать в монастыре» — считает соавтор исследования Джеральдин Стаут.