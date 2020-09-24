Найдена древняя обитель цистерцианских монахов 

Первые находки были сделаны в графстве Мит на востоке острова в прошлом году. Но теперь исследователи уже уверены, что развалины здания были домом для цистерцианских монахов, приехавших сюда из Нормандии. Это по мнению ученых была монастырская ферма 13 века.
Среди последних находок археологов были средневековый ключ, кости животных скота и домашних животных, а также продукты смешанного сельского хозяйства. В главном жилом блоке была обнаружена впечатляющая коммунальная уборная с деталями тринадцатого века, а за пределами главного жилого блока есть свидетельство наличия системы водоснабжения, которая обеспечивала потребности этого сообщества в туалетах, стирке и приготовлении пищи.
Ученые считают, что здесь проживало от 30 до 50 монахов. Хотя обычно в цистерцианских общинах их было гораздо меньше. Примерное количество монахов исследователи вычислили измерив печь из расчета того, сколько буханок хлеба в нее войдет. Они предположили, что на каждого монаха была рассчитана одна буханка хлеба в день.
«Одна буханка равна одному монаху, поэтому размер печи может показать, сколько человек приехало из Франции, чтобы жить и работать в монастыре» — считает соавтор исследования Джеральдин Стаут.