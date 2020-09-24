Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Найдена древняя обитель цистерцианских монахов 

Популярная механика 1 час назад
Найдена древняя обитель цистерцианских монахов
Фото: Популярная механика
Первые находки были сделаны в графстве Мит на востоке острова в прошлом году. Но теперь исследователи уже уверены, что развалины здания были домом для цистерцианских монахов, приехавших сюда из Нормандии. Это по мнению ученых была монастырская ферма 13 века.
Среди последних находок археологов были средневековый ключ, кости животных скота и домашних животных, а также продукты смешанного сельского хозяйства. В главном жилом блоке была обнаружена впечатляющая коммунальная уборная с деталями тринадцатого века, а за пределами главного жилого блока есть свидетельство наличия системы водоснабжения, которая обеспечивала потребности этого сообщества в туалетах, стирке и приготовлении пищи.
Ученые считают, что здесь проживало от 30 до 50 монахов. Хотя обычно в цистерцианских общинах их было гораздо меньше. Примерное количество монахов исследователи вычислили измерив печь из расчета того, сколько буханок хлеба в нее войдет. Они предположили, что на каждого монаха была рассчитана одна буханка хлеба в день.
«Одна буханка равна одному монаху, поэтому размер печи может показать, сколько человек приехало из Франции, чтобы жить и работать в монастыре» — считает соавтор исследования Джеральдин Стаут.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Популярная механика: последние новости
Ученые выяснили, что польза от сна меняется с возрастом Ученые выяснили, что польза от сна меняется с возрастом Ученые узнали, кто жил на затонувшем восьмом континенте Ученые узнали, кто жил на затонувшем восьмом континенте Кишечная палочка поможет улучшить фотосинтез Кишечная палочка поможет улучшить фотосинтез
Комментарии
Наука , Наука и техника , Нормандия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»
Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»
Российские РЭБ приводят НАТО в чувство
Российские РЭБ приводят НАТО в чувство
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
00:27
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
Происшествия
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
00:57
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
Общество
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
00:56
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение