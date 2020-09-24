Диетические сны: как правильно спать, чтобы похудеть

К 2025 году каждый пятый житель Земли будет страдать ожирением — таков прогноз коллаборации, изучающей факторы риска неинфекционных болезней. И дело не только в неправильном питании и низкой физической активности. Как отмечают сразу несколько исследовательских команд, избавиться от лишних килограммов мешает недосыпание. Тот, кто спит меньше рекомендуемых восьми часов в сутки, как правило, с трудом худеет, даже если придерживается строгой диеты.

Диетические сны

В 2017-м корейские ученые, анализируя данные о здоровье и привычках почти 17 тысяч человек, заметили, что недосыпание способствует ожирению и сопутствующим ему заболеваниям. У тех, кто мало спал, было больше жировой ткани, а попытки похудеть оказывались тщетными.

Похожие результаты получили в Чикагском университете ( США ). Добровольцы, почти две недели спавшие лишь по пять с половиной часов в сутки, худели медленнее, чем те, кто отдыхал ночью восемь с половиной часов. Обе группы питались по специальной системе с сокращенной нормой калорий.

По мнению биологов из Университета Южной Калифорнии (США), отсыпаться в выходные — не поможет. Они наблюдали за 36 добровольцами, пытавшимися избавиться от лишнего веса. Все придерживались строгой диеты, но некоторые в будни проводили в постели меньше положенных восьми часов, а в выходные — больше.

Восемь недель спустя выяснилось, что все участники исследования похудели примерно одинаково. Только у тех, кто не имел проблем со сном, потеря веса произошла в основном из-за уменьшения жировой массы, а у недосыпающих — за счет нежировых тканей.

Обжорство от недосыпа

Американские и бельгийские исследователи объясняют набор веса из-за недосыпа действием гормонов, влияющих на аппетит. У 12 молодых здоровых добровольцев с дефицитом сна уровень грелина увеличился, а лептина — уменьшился. Первый усиливает аппетит — его еще называют гормоном голода. Второй, наоборот, отвечает за чувство насыщения. Колебания этих гормонов и могут определять то, что люди, спящие меньше нормы, как правило, чаще страдают от избыточного веса.

К таким же выводам пришли и биологи из Бристольского (Великобритания) и Стэнфордского университетов (США). Они изучили образцы крови, данные о здоровье, массе тела и привычках тысячи человек, страдающих теми или иными расстройствами сна. Выяснилось, что у мало спящих участников исследования повышен грелин и снижен лептин.

Такая комбинация связана с ощущением голода и заставляет переедать. Именно поэтому тем, кто недосыпает, так сложно придерживаться диет, считают авторы работы.

Исследование японских ученых подтверждает: недостаток сна даже в течение трех дней сокращает уровень лептина почти на десять процентов. Из-за этого человек чаще чувствует голод — особенно в поздние часы перед сном. При этом организм расходует столько же энергии, что и прежде. В итоге хроническая депривация сна вполне может привести к неконтролируемому набору веса, отмечают исследователи.

Расстроенный мозг

По данным американских ученых, те, кто мало спит, склонны к перееданию из-за повышенной активности зон мозга, играющих роль в регуляции аппетита и системе вознаграждения. У добровольцев, проводивших в постели не больше четырех часов в сутки, эти области мозга сильнее активизировались в ответ на пищевые стимулы, особенно сладкое и жирное.

Как выяснили ученые из Медицинского центра при Чикагском университете (США), в этом могут быть виноваты и так называемые эндоканнабиноиды — вещества, синтезирующиеся в организме и по строению и действию похожие на активные компоненты марихуаны. На концентрацию одного из них — 2-арахидоноил-глицерола (2-AG), ответственного за удовольствие от пищи — влияет постоянный дефицит сна.

В эксперименте 14 здоровых добровольцев сначала спали по восемь часов в сутки, а затем только по 4,5 часа. Каждый этап длился по четыре дня: первые три все получали одинаковое питание, а на четвертый им дополнительно предлагали печенье, конфеты и чипсы.

Участники исследования потребляли больше сладкого и жирного в конце второй части испытания, то есть после трех суток короткого сна. Причем главным образом поздним вечером и даже в том случае, если за два часа до этого съели порцию с 90 процентами дневной нормы калорий. В среднем снеки добавляли каждому около трехсот дополнительных калорий. Это, по мнению авторов работы, значительно больше того, что необходимо для восстановления сил после трех лишних часов бодрствования.

В течение всего эксперимента ученые измеряли в крови добровольцев концентрацию эндоканнабиноидов. Оказалось, что при недосыпе дневной уровень 2-AG повышался на 33 процента относительно нормы и не снижался до девяти часов вечера, чтобы достичь минимума ночью, как это обычно происходит. А значит, именно высокая концентрация этих веществ могла спровоцировать избыточное потребление печенья, конфет и чипсов, предположили авторы работы.

Они отмечают, что такие поздние перекусы — явно лишние, поэтому провоцирующий их недостаток сна очень быстро оборачивается набором веса. Учитывая, что у недосыпающих людей также наблюдается сниженная чувствительность тканей организма к инсулину, такая привычка в долгосрочной перспективе чревата ожирением и сопутствующими ему заболеваниями.