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Раскрыт новый способ борьбы с коронавирусом 

Lenta.ru 27 минут назад
Раскрыт новый способ борьбы с коронавирусом
Фото: ТАСС
Международная группа ученых США и Ирландии раскрыли, что гликаны, которые связаны с коронавирусным S-белком, играют активную роль в проникновении вируса внутрь человеческих клеток. Об открытии, которое поможет разработать новые способы борьбы с пандемией, сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Central Science.
Исследователи смоделировали молекулярную динамику S-белка, встроенного в вирусную мембрану. S-белок взаимодействует с рецептором АСЕ2, находящимся на поверхности человеческих клеток. Однако перед этим он изменяет свою форму, обнажая рецептор-связывающий домен. S-белок также покрыт гликанами — молекулами сахаров, защищающими компоненты вируса от иммунной системы хозяина.
Результаты компьютерного моделирования показали, что N-гликаны помогают стабилизировать конфигурацию с открытым рецептор-связывающим доменом, способствуя заражению. Согласно результатам эксперимента, модифицированные S-белки, у которых отсутствовали гликаны, хуже связывались с АСЕ2. Также специалисты выявили участки белка, не покрытые гликанами, которые являются удобной мишенью для антител.
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Наука , Наука и техника , Ирландия , США
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